Hamas | ok rilascio ostaggi vivi una fase

23.00 Hamas ha accettato di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani ancora in vita in un'unica fase. Lo riporta al-Jazeera citando una fonte di Hamas. Israele aveva chiesto un calendario preciso per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia di Gaza e per la consegna dei corpi di quelli deceduti. Hamas, dal canto suo, vuole invece una garanzia scritta che Israele non tornerà a combattere e che non arresti nuovamente i prigionieri palestinesi che usciranno dal carcere come da accordo. Così il canale saudita "Al-Hadath". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it