Hamas | ok rilascio ostaggi vivi una fase

23.00 Hamas ha accettato di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani ancora in vita in un'unica fase. Lo riporta al-Jazeera citando una fonte di Hamas. Israele aveva chiesto un calendario preciso per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia di Gaza e per la consegna dei corpi di quelli deceduti. Hamas, dal canto suo, vuole invece una garanzia scritta che Israele non tornerà a combattere e che non arresti nuovamente i prigionieri palestinesi che usciranno dal carcere come da accordo. Così il canale saudita "Al-Hadath". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Hamas apre all’accordo sul rilascio degli ostaggi. Ma il ministro israeliano deride il leader di Fatah
Gaza, Hamas accetta proposta cessate il fuoco di 60 giorni: rilascio 10 ostaggi israeliani in cambio di sblocco aiuti, Tel Aviv continua a occupare
L'esercito israeliano: "Ospedale Nasser attaccato per colpire telecamera ritenuta di Hamas" | In migliaia in piazza a Tel Aviv per chiedere tregua a Gaza e accordo sul rilascio degli ostaggi
Hamas chiede rilascio militanti alto profilo: linea rossa per Israele ?
A #SharmElSheikh in #Egitto i colloqui indiretti tra #Israele e #Hamas avanzano lentamente, secondo fonti di stampa le autorità israeliane si starebbero preparando al rilascio degli #ostaggi all'inizio della prossima settimana
Hamas frena sul rilascio: “Impossibile restituire tutti gli ostaggi in 72 ore” - La speranza di un rilascio immediato degli ostaggi si è trasformata in cauta attesa. Segnala iltempo.it
Hamas dà l’ok al rilascio degli ostaggi, Trump ordina lo stop ai bombardamenti su Gaza - Il gruppo palestinese si dichiara favorevole al governo di un organismo indipendente nella Striscia di Gaza ... Si legge su ilfaroonline.it