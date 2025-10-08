Hamas | Scambiate liste prigionieri da rilasciare Israele | veto su Barghouti e Saadat
Le nove barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Lo Stato ebraico assicura che stanno tutti gli attivisti stanno bene e che verranno espulsi presto. Hamas apre intanto al disarmo, ma rifiuta l'ipotesi Blair. L'intesa sul piano di pace potrebbe essere firmata entro il weekend, secondo media israeliani. Witkoff e Kushner oggi ai colloqui a Sharm in Egitto. Scontri ieri a Bologna al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare l'attacco del 7 ottobre, nonostante i divieti. Quel giorno "rimarrà una pagina turpe della storia", dice Mattarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: hamas - scambiate
Dai negoziati a Sharm: "Gli ostaggi forse liberi a inizio settimana" | Hamas: scambiate le liste dei prigionieri da rilasciare, ottimismo
Hamas: «Scambiate le liste di prigionieri e ostaggi con Israele»
Hamas: "Scambiate liste di prigionieri e ostaggi da rilasciare". Ottimismo ai negoziati di Sharm el Sheikh per Gaza
#NEWS - #MedioOriente , #Israele-#Hamas, scambiate le liste di #ostaggi e #prigionieri 'L'ottimismo prevale tra tutte le parti', nei colloqui su #Gaza secondo un leader di #Hamas. #Witkoff e #Kushner a #SharmelSheikh in #Egitto per partecipare ai colloqui ind - X Vai su X
Negoziati in #Egitto , #Hamas: scambiate le liste dei prigionieri - #Israele - facebook.com Vai su Facebook
Medio Oriente, Hamas: 'Scambiate liste prigionieri da rilasciare, ottimismo' - "L'ottimismo prevale tra tutte le parti" nei colloqui su Gaza. ansa.it scrive
Gaza, Hamas: «Scambiate liste prigionieri da rilasciare, c'è ottimismo». Possibile prima fase del piano di pace prima di venerdì - «Da oltre 700 giorni, i bambini di Gaza vengono uccisi, mutilati e sfollati in una guerra devastante che è un affronto alla nostra comune umanità. Come scrive leggo.it