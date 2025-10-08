Hamas | Scambiate liste prigionieri da rilasciare Israele | veto su Barghouti e Saadat

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nove barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Lo Stato ebraico assicura che stanno tutti gli attivisti stanno bene e che verranno espulsi presto. Hamas apre intanto al disarmo, ma rifiuta l'ipotesi Blair. L'intesa sul piano di pace potrebbe essere firmata entro il weekend, secondo media israeliani. Witkoff e Kushner oggi ai colloqui a Sharm in Egitto. Scontri ieri a Bologna al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare l'attacco del 7 ottobre, nonostante i divieti. Quel giorno "rimarrà una pagina turpe della storia", dice Mattarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

hamas scambiate liste prigionieri da rilasciare israele veto su barghouti e saadat

© Ilgiornale.it - Hamas: "Scambiate liste prigionieri da rilasciare". Israele: veto su Barghouti e Saadat

In questa notizia si parla di: hamas - scambiate

Dai negoziati a Sharm: "Gli ostaggi forse liberi a inizio settimana" | Hamas: scambiate le liste dei prigionieri da rilasciare, ottimismo

Hamas: «Scambiate le liste di prigionieri e ostaggi con Israele»

Hamas: "Scambiate liste di prigionieri e ostaggi da rilasciare". Ottimismo ai negoziati di Sharm el Sheikh per Gaza

hamas scambiate liste prigionieriMedio Oriente, Hamas: 'Scambiate liste prigionieri da rilasciare, ottimismo' - "L'ottimismo prevale tra tutte le parti" nei colloqui su Gaza. ansa.it scrive

hamas scambiate liste prigionieriGaza, Hamas: «Scambiate liste prigionieri da rilasciare, c'è ottimismo». Possibile prima fase del piano di pace prima di venerdì - «Da oltre 700 giorni, i bambini di Gaza vengono uccisi, mutilati e sfollati in una guerra devastante che è un affronto alla nostra comune umanità. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Scambiate Liste Prigionieri