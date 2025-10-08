Hamas | Scambiate liste di prigionieri e ostaggi da rilasciare Ottimismo ai negoziati di Sharm el Sheikh per Gaza

Le delegazioni di Hamas e Israele che partecipano ai negoziati di Sharm el Sheikh per Gaza s i sono scambiate le liste dei prigionieri da liberare, uno dei punti del piano Trump. Lo hanno riferito fonti di Hamas. Secondo le stesse fonti, alle trattative «prevale l’ottimismo». In una dichiarazione, Hamas ha assicurato che la sua delegazione sta mostrando «la positività e la responsabilità necessarie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

