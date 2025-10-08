Hamas | Scambiate liste di prigionieri e ostaggi da rilasciare Ottimismo ai negoziati di Sharm el Sheikh per Gaza

Le delegazioni di Hamas e Israele che partecipano ai negoziati di Sharm el Sheikh per Gaza s i sono scambiate le liste dei prigionieri da liberare, uno dei punti del piano Trump. Lo hanno riferito fonti di Hamas. Secondo le stesse fonti, alle trattative «prevale l’ottimismo». In una dichiarazione, Hamas ha assicurato che la sua delegazione sta mostrando «la positività e la responsabilità necessarie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Dai negoziati a Sharm: "Gli ostaggi forse liberi a inizio settimana" | Hamas: scambiate le liste dei prigionieri da rilasciare, ottimismo

Hamas: «Scambiate le liste di prigionieri e ostaggi con Israele»

hamas scambiate liste prigionieriGaza, Hamas: «Scambiate liste prigionieri da rilasciare, c'è ottimismo». Possibile prima fase del piano di pace prima di venerdì - La prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere finalizzata prima di venerdì, a condizione che l'attuale tono ottimistico che circonda i ... Come scrive ilgazzettino.it

hamas scambiate liste prigionieriMedio Oriente, Hamas: 'Scambiate liste prigionieri da rilasciare, ottimismo' - "L'ottimismo prevale tra tutte le parti" nei colloqui su Gaza. Scrive ansa.it

