Durante i colloqui in corso a Sharm el-Sheikh per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, Taher al-Nounou, esponente di rilievo del movimento palestinese, ha reso noto che le due parti hanno scambiato le liste dei prigionieri e degli ostaggi che potrebbero essere liberati in caso di intesa. Lo stesso al-Nounou ha espresso fiducia sull’esito dei negoziati, affermando che Hamas «ha dimostrato il necessario ottimismo» e che la delegazione del gruppo sta mostrando «la positività e la responsabilità necessarie a raggiungere i progressi indispensabili per completare l’accordo». Secondo il dirigente, i mediatori egiziani e qatarioti «stanno facendo grandi sforzi per rimuovere qualsiasi ostacolo all’attuazione del cessate il fuoco», e in generale «uno spirito di ottimismo prevale tra tutti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hamas: «Scambiate le liste di prigionieri e ostaggi con Israele»