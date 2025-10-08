Hamas | Ottimismo al tavolo per Gaza
11.15 Parlando con l'agenzia di stampa francese France Presse, un leader di Hamas ha detto che nei colloqui di Gaza "l' ottimismo prevale tra tutte le parti". Scambiate tra Israele e Hamas le liste dei prigionieri, e dai mediatori "grandi sforzi per rimuovere ogni ostacolo all'attuazione del cessate il fuoco", ha detto Taher al-Nunu. Negoziati concentrati sui meccanismi per arrivare a fine guerra, al ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza e allo scambio di prigionieri. I negoziati continuano" in Egitto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: hamas - ottimismo
Dai negoziati a Sharm: "Gli ostaggi forse liberi a inizio settimana" | Hamas: scambiate le liste dei prigionieri da rilasciare, ottimismo
Quando ormai si è concluso il secondo round di colloqui tra Hamas e Israele in Egitto, trapela cauto ottimismo dall'ufficio del premier israeliano. «Ci sono progressi», sostengono fonti del governo di Tel Aviv. Il capo negoziatore del team israeliano Ron Dermer - facebook.com Vai su Facebook
Sharm, parte il negoziato. L’ottimismo di Trump: “Da Hamas sì importanti” - X Vai su X
Gaza, Hamas: «Scambiate liste prigionieri da rilasciare, c'è ottimismo». Possibile prima fase del piano di pace prima di venerdì - La prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere finalizzata prima di venerdì, a condizione che l'attuale tono ottimistico che circonda i ... Come scrive ilgazzettino.it
Gaza, Hamas: «Scambiate liste prigionieri da rilasciare, ottimismo» Possibile prima fase del piano di pace prima di venerdì - La prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere finalizzata prima di venerdì, a condizione che l'attuale tono ottimistico che circonda i ... Scrive ilmessaggero.it