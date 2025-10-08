Hamas | Ottimismo al tavolo per Gaza

11.15 Parlando con l'agenzia di stampa francese France Presse, un leader di Hamas ha detto che nei colloqui di Gaza "l' ottimismo prevale tra tutte le parti". Scambiate tra Israele e Hamas le liste dei prigionieri, e dai mediatori "grandi sforzi per rimuovere ogni ostacolo all'attuazione del cessate il fuoco", ha detto Taher al-Nunu. Negoziati concentrati sui meccanismi per arrivare a fine guerra, al ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza e allo scambio di prigionieri. I negoziati continuano" in Egitto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it