Hamas ha accettato il disarmo però rifiuta la presenza dell’ex primo ministro britannico Tony Blair come governatore di Gaza

Hamas ha accettato di consegnare le armi a un’autorità egiziano-palestinese durante i negoziati indiretti che il movimento sta conducendo con Israele nella città egiziana di Sharm el-Sheikh. Lo riferisce l’agenzia Efe dal Cairo e lo riporta anche Sky News Arabia, citando una fonte palestinese, secondo cui l’organizzazione ha anche accettato di consentire a tutti i suoi leader di lasciare Gaza e ha chiesto agli Usa garanzie che non sarebbero stati perseguitati. Inoltre, afferma la fonte, Hamas “ rifiuta la presenza dell’ex primo ministro britannico Tony Blair come governatore di Gaza”, ma “accetta che svolga un ruolo di supervisione a distanza”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

