Ormai il seme, concimato dai bombardamenti di Netanyahu, ha attecchito: la violenza tornerà con ogni probabilità. Da quello che emergerà dagli attuali «colloqui» e dai confessionali capiremo se organizzazioni presentate come «di resistenza» torneranno a impadronirsi della Striscia di Gaza nella fase della ricostruzione. È possibile che, approfittando della ricostruzione e costruendo nuovi cunicoli o gallerie — pratiche in passato tollerate o ignorate da alcune ONG e organismi internazionali — si ricrei quel circuito di mercato nero, ricatto alimentare e controllo delle entrate che già esisteva. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Hamas come “mafia”: controllo, ricatto e i rischi per la ricostruzione di Gaza