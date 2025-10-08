Hamas apre al disarmo ma rifiuta Blair Obiettivo | accordo entro il week end
Seconda giornata di negoziati in Egitto sul piano Trump. L’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente Jared Kushner si uniranno oggi ai colloqui su Gaza. Intanto Hamas apre al disarmo ma rifiuta di affidare la gestione della Striscia a un board internazionale guidato da Blair. Le condizioni di Hamas. Hamas avrebbe “accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese, rifiutando categoricamente di affidare la gestione della Striscia di Gaza a un comitato di transizione internazionale”, ha scritto l’agenzia Efe dal Cairo, citando una fonte palestinese informata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: hamas - apre
Hamas: sì aiuti agli ostaggi se Israele ferma i raid e apre corridoi permanenti. I media: «Netanyahu pronto a liberarli con la forza»
Hamas è pronto a fornire aiuti agli ostaggi se Israele apre corridoi umanitari permanenti
Hamas apre all’accordo sul rilascio degli ostaggi. Ma il ministro israeliano deride il leader di Fatah
Sharm, secondo giorno. Hamas apre uno spiraglio sul disarmo, ma esalta il 7 ottobre (di N. Boffa) - X Vai su X
Hamas apre al piano Trump per Gaza, ma chiede modifiche nei negoziati #esteri - facebook.com Vai su Facebook
Sharm, secondo giorno. Hamas apre uno spiraglio sul disarmo, ma esalta il 7 ottobre - Ahron Bregman (King's College) a Huffpost: "Ci sono buone probabilità che le parti raggiungano un accordo sulla prima fase", il problema verrà dopo. Da huffingtonpost.it
Media: Hamas apre al disarmo ma rifiuta Blair nel governo di Gaza - Sheikh i colloqui indiretti tra Israele e Hamas sulla proposta di cessate il fuoco elaborata da Donald Trump, sui media emergono i primi dettagli sulla posizione del grupp ... Lo riporta msn.com