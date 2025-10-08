Hamas apre al disarmo ma rifiuta Blair Obiettivo | accordo entro il week end

Seconda giornata di negoziati in Egitto sul piano Trump. L’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente Jared Kushner si uniranno oggi ai colloqui su Gaza. Intanto Hamas apre al disarmo ma rifiuta di affidare la gestione della Striscia a un board internazionale guidato da Blair. Le condizioni di Hamas. Hamas avrebbe “accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese, rifiutando categoricamente di affidare la gestione della Striscia di Gaza a un comitato di transizione internazionale”, ha scritto l’agenzia Efe dal Cairo, citando una fonte palestinese informata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

hamas apre disarmo rifiutaSharm, secondo giorno. Hamas apre uno spiraglio sul disarmo, ma esalta il 7 ottobre - Ahron Bregman (King's College) a Huffpost: "Ci sono buone probabilità che le parti raggiungano un accordo sulla prima fase", il problema verrà dopo. Da huffingtonpost.it

hamas apre disarmo rifiutaMedia: Hamas apre al disarmo ma rifiuta Blair nel governo di Gaza - Sheikh i colloqui indiretti tra Israele e Hamas sulla proposta di cessate il fuoco elaborata da Donald Trump, sui media emergono i primi dettagli sulla posizione del grupp ... Lo riporta msn.com

