Hamas apre al disarmo ma rifiuta Blair Obiettivo | accordo entro il week end

Seconda giornata di negoziati in Egitto sul piano Trump. L’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente Jared Kushner si uniranno oggi ai colloqui su Gaza. Intanto Hamas apre al disarmo ma rifiuta di affidare la gestione della Striscia a un board internazionale guidato da Blair. Le condizioni di Hamas. Hamas avrebbe “accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese, rifiutando categoricamente di affidare la gestione della Striscia di Gaza a un comitato di transizione internazionale”, ha scritto l’agenzia Efe dal Cairo, citando una fonte palestinese informata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

