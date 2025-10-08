Hamas accetta il disarmo ma non Blair Oggi c’è Witkoff Altra Flotilla in mare
I terroristi avrebbero detto sì alla capitolazione ma non vogliono un ruolo diretto dell’ex premier laburista. Gli Huthi lanciano droni esplosivi contro Israele. Seconda «regata» di attivisti verso la zona di guerra. 🔗 Leggi su Laverita.info
Gaza, Al Jazeera: "Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco"
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Media: se Hamas non accetta la tregua, Israele la annetterà Gaza. L’Olanda contro i ministri Ben-Gvir e Smotrich
Gaza, Hamas accetta il disarmo ma non vuole Tony Blair: i colloqui di Sharm - palestinese, ma si rifiuta categoricamente di affidare la gestione di Gaza a un comitato internazionale di transizione guidato dall'
Gaza, 2° round di negoziati. Media: "Hamas accetta il disarmo, ma non vuole Blair". Trump alle famiglie degli ostaggi: "Gruppo islamista sarà distrutto" - palestinese durante i negoziati indiretti che il movimento sta conducendo con Israele nella città egiziana di Sharm el-