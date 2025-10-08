Hamas accetta il disarmo ma non Blair Oggi c’è Witkoff Altra Flotilla in mare

Laverita.info | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I terroristi avrebbero detto sì alla capitolazione ma non vogliono un ruolo diretto dell’ex premier laburista. Gli Huthi lanciano droni esplosivi contro Israele. Seconda «regata» di attivisti verso la zona di guerra. 🔗 Leggi su Laverita.info

hamas accetta il disarmo ma non blair oggi c8217232 witkoff altra flotilla in mare

© Laverita.info - Hamas accetta il disarmo ma non Blair. Oggi c’è Witkoff. Altra Flotilla in mare

In questa notizia si parla di: hamas - accetta

Gaza, Al Jazeera: "Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco"

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Media: se Hamas non accetta la tregua, Israele la annetterà Gaza. L’Olanda contro i ministri Ben-Gvir e Smotrich

hamas accetta disarmo blairGaza, Hamas accetta il disarmo ma non vuole Tony Blair: i colloqui di Sharm - palestinese, ma si rifiuta categoricamente di affidare la gestione di Gaza a un comitato internazionale di transizione guidato dall' ... Lo riporta italiaoggi.it

hamas accetta disarmo blairGaza, 2° round di negoziati. Media: “Hamas accetta il disarmo, ma non vuole Blair”. Trump alle famiglie degli ostaggi: “Gruppo islamista sarà distrutto” - palestinese durante i negoziati indiretti che il movimento sta conducendo con Israele nella città egiziana di Sharm el- Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Accetta Disarmo Blair