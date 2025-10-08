Halloween in Irlanda nuovi festival per celebrare la festa celtica

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 8 ott. (askanews) - L'Irlanda è la patria di Halloween e anche quest'anno l'isola si sta impegnando per celebrare la festa e le sue antiche radici celtiche. In tutto il Paese, il 31 ottobre è caratterizzato da ogni tipo di festeggiamenti spettrali e tradizionali, con eventi già molto famosi a cui se ne aggiungono di nuovi. "La novità di quest'anno, oltre ai famosissimi festival di Puca e Derry Halloween - ha detto ad saskanews Marcella Ercolini, direttrice Italia di Turismo irlandese - è che ci sono altri otto festival che sono stati sviluppati in altre città regionali, così da creare un Halloween diffuso in tutta l'isola, per poter viaggiare anche in mete e po' meno blasonate, meno battute dagli altri turisti e quindi scoprire degli angoli nuovi in una forma più sostenibile di viaggio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

halloween in irlanda nuovi festival per celebrare la festa celtica

© Quotidiano.net - Halloween in Irlanda, nuovi festival per celebrare la festa celtica

In questa notizia si parla di: halloween - irlanda

Halloween in Irlanda, nuovi festival per celebrare la festa celtica - (askanews) – L’Irlanda è la patria di Halloween e anche quest’anno l’isola si sta impegnando per celebrare la festa e le sue antiche radici celtiche. Riporta askanews.it

halloween irlanda nuovi festivalL’Irlanda è la meta da raggiungere a ottobre: è qui che nasce Halloween - Da Derry a Meath, passando per Galway e Kilkenny: l’Irlanda celebra Halloween con festival, miti celtici, fuochi rituali e storie di spiriti antichi. Come scrive siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Irlanda Nuovi Festival