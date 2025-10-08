Hai vinto L’annuncio di Stefano De Martino ma poi ecco cosa succede sulle vincite ad Affari Tuoi

Le vittorie da capogiro di Affari Tuoi nelle ultime settimane hanno catturato l’attenzione degli spettatori di Rai1. Da casa, il pubblico ha seguito con il fiato sospeso le partite al cardiopalma e i grandi trionfi del format condotto da Stefano De Martino. Ma l’entusiasmo si mescola alla curiosità: quanto valgono davvero quei premi? E quanti soldi restano, dopo tutte le detrazioni? Tra chi guarda e chi gioca, la domanda è costante. Il periodo è davvero da record: si parla di sei vincite consecutive, di cui quattro di importi davvero consistenti. È una striscia mai vista prima, che conferma il momento d’oro del gioco dei pacchi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it