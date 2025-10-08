Hai un po' di latte mi apri la porta? | studentessa violentata dal vicino di casa

È riuscito a farsi aprire la porta del suo appartamento, con la scusa di avere un po' di latte. Lei, conoscendolo di vista, lo ha riconosciuto e gli ha aperto, ignara delle sue reali intenzioni. Una volta entrato, però, l'uomo l'ha aggredita nel soggiorno e violentata. La vittima è una. 🔗 Leggi su Today.it

