Hai un po' di latte mi apri la porta? | studentessa violentata dal vicino di casa

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È riuscito a farsi aprire la porta del suo appartamento, con la scusa di avere un po' di latte. Lei, conoscendolo di vista, lo ha riconosciuto e gli ha aperto, ignara delle sue reali intenzioni. Una volta entrato, però, l'uomo l'ha aggredita nel soggiorno e violentata. La vittima è una. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: latte - apri

Non hai voglia di latte a colazione? Ecco tre alternative sane, gustose e adatte a tutta la famiglia - La mattina moltissime persone amano fare colazione con il latte ... Riporta gazzettinodelgolfo.it

Se hai del latte scaduto in frigo non buttarlo: puoi farci queste 5 cose - Il latte è un alimento fondamentale nella nostra quotidianità, ma è anche uno dei prodotti più delicati e più facilmente deperibili che troviamo nel nostro frigo. ohga.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hai Po Latte Apri