Hai domande sulle elezioni regionali 2025 in Toscana? Tutte le risposte utili prima del voto
Come votare, dove rinnovare la tessera elettorale, la procedura se si è ricoverati in ospedale. Ecco le informazioni utili per il voto di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: domande - elezioni
TTV.it. . I candidati del territorio alle Elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre 3 Tre domande a Cristiano Romani della lista Lega, nella coalizione a sostegno di Alessandro Tomasi. ? Segui la campagna elettorale su TTV.it (link in bio) Cristiano - facebook.com Vai su Facebook
Arpal, 14mila domande per 50 posti: il maxiconcorso partirà dopo le elezioni - X Vai su X
Hai domande sulle elezioni regionali 2025 in Toscana? Tutte le risposte utili prima del voto - Come votare, dove rinnovare la tessera elettorale, la procedura se si è ricoverati in ospedale. lanazione.it scrive
Elezioni regionali, le interviste ai candidati: Franco Vichi (Casa Riformista) - Il Filo ha rivolto alcune domande ai candidati mugellani alle elezioni regionali e ai consiglieri regionali uscenti del nostro collegio. Scrive ilfilo.net