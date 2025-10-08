Hai domande sulle elezioni regionali 2025 in Toscana? Tutte le risposte utili prima del voto

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come votare, dove rinnovare la tessera elettorale, la procedura se si è ricoverati in ospedale. Ecco le informazioni utili per il voto di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

hai domande sulle elezioni regionali 2025 in toscana tutte le risposte utili prima del voto

© Lanazione.it - Hai domande sulle elezioni regionali 2025 in Toscana? Tutte le risposte utili prima del voto

In questa notizia si parla di: domande - elezioni

hai domande elezioni regionaliHai domande sulle elezioni regionali 2025 in Toscana? Tutte le risposte utili prima del voto - Come votare, dove rinnovare la tessera elettorale, la procedura se si è ricoverati in ospedale. lanazione.it scrive

Elezioni regionali, le interviste ai candidati: Franco Vichi (Casa Riformista) -  Il Filo ha rivolto alcune domande ai candidati mugellani alle elezioni regionali e ai consiglieri regionali uscenti del nostro collegio. Scrive ilfilo.net

Cerca Video su questo argomento: Hai Domande Elezioni Regionali