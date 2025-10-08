Ha soffocato la madre | verrà riformulata l’accusa
Uccise la madre a Cassina Valsassina, il giudizio è rinviato. Davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lecco, Salvatore Catalano, si è svolta l’udienza con imputato Corrado Paroli, 49 anni, accusato dell’omicidio della madre Margherita Colombo, 73 anni. Il sostituto procuratore Chiara Di Francesco, ha chiesto il rinvio a giudizio del quarantanovenne, ma per un difetto di notifica, sollevato da uno dei suoi legali, avvocato Maria Isabella Corlaita, e una riformulazione del reato, gli atti sono stati rinviati alla Procura. L’omicidio di Margherita Colombo è avvenuto in un appartamento di Cassina Valsassina il 18 novembre dello scorso anno: il corpo della pensionata venne rinvenuto nel salotto, poco distante dal figlio, che aveva ingerito psicofarmaci nell’intento di farla finita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
