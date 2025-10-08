Ha soffocato la madre | verrà riformulata l’accusa

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uccise la madre a Cassina Valsassina, il giudizio è rinviato. Davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lecco, Salvatore Catalano, si è svolta l’udienza con imputato Corrado Paroli, 49 anni, accusato dell’omicidio della madre Margherita Colombo, 73 anni. Il sostituto procuratore Chiara Di Francesco, ha chiesto il rinvio a giudizio del quarantanovenne, ma per un difetto di notifica, sollevato da uno dei suoi legali, avvocato Maria Isabella Corlaita, e una riformulazione del reato, gli atti sono stati rinviati alla Procura. L’omicidio di Margherita Colombo è avvenuto in un appartamento di Cassina Valsassina il 18 novembre dello scorso anno: il corpo della pensionata venne rinvenuto nel salotto, poco distante dal figlio, che aveva ingerito psicofarmaci nell’intento di farla finita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ha soffocato la madre verr224 riformulata l8217accusa

© Ilgiorno.it - Ha soffocato la madre: verrà riformulata l’accusa

In questa notizia si parla di: soffocato - madre

Alessandro Venier, come è stato ucciso? «Stordito con i farmaci e soffocato con un cordino». Il patto criminale tra madre e nuora: era necessario

Alessandro Venier stordito con i farmaci e soffocato: così sarebbe stato ucciso dalla madre e dalla compagna

Omicidio di Alessandro Venier a Gemona, la madre descrive tutto: "Soffocato coi lacci, fatto a pezzi da sola"

Cerca Video su questo argomento: Ha Soffocato Madre Verr224