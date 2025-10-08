Ha morso un agente tre giorni di detenzione in più per attivista spagnola della Flotilla

Ildifforme.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il tribunale di Beer Sheva ha prorogato di tre giorni la detenzione di Raís Rigo Seruya, cittadina spagnola che ha partecipato alla flottiglia Sumud diretta a Gaza. È sospettata di aver aggredito un pubblico ufficiale e di aver causato lesioni, dopo che i funzionari dell’Israel Prison Service (Ips) hanno affermato che ha morso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ha morso un agente tre giorni di detenzione in pi249 per attivista spagnola della flotilla

© Ildifforme.it - “Ha morso un agente”, tre giorni di detenzione in più per attivista spagnola della Flotilla

In questa notizia si parla di: morso - agente

"Ha morso un agente", tre giorni di detenzione in più per attivista spagnola della Flotilla - Raís Rigo Seruya ha negato le accuse, affermando invece di aver cercato di separare il suo compagno dalle guardie che lo avevano aggredito ... adnkronos.com scrive

Tre agenti sono indagati per non aver protetto da un’aggressione in carcere l’uomo che ha confessato l’omicidio di Denisa Maria Adas - Tre agenti di polizia penitenziaria del carcere di Prato sono indagati perché accusati di non aver protetto Vasile Frumuzache, l’uomo che ha confessato l’omicidio di Denisa Maria Paun (meglio nota col ... Da ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Morso Agente Tre