Ha donato un rene per salvarla e non è stata invitata al matrimonio | il gelo tra Selena Gomez e Francia Raísa

Il matrimonio da sogno di Selena Gomez con il produttore musicale Benny Blanco, celebrato il 27 settembre a Santa Barbara, ha riunito 170 tra amici e familiari in una cerimonia lussuosa che ha fatto parlare il mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti vip spiccavano nomi come Taylor Swift, che ha definito Selena la cosa più bella mai vista nella sua vita, Ed Sheeran, Paris Hilton, Paul Rudd, Cara Delevingne e i co-protagonisti di Only Murders in the Building, Martin Short e Steve Martin. Eppure, proprio mentre le foto del matrimonio inondavano i social media, migliaia di fan hanno immediatamente notato un’assenza che ha sollevato domande scomode: dov’era Francia Raísa, l’amica che nel 2017 aveva salvato la vita di Selena donandole uno dei suoi reni? L’attrice di Grown-ish non compare in nessuna delle immagini ufficiali della cerimonia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

