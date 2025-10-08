Un tettuccio anti droni pieghevole da utilizzare sui carri armati per schermarli dai velivoli senza pilota. La Cina ha depositato il brevetto di questo dispositivo imitando un'invenzione ucraina utilizzata da Kiev nella sua guerra contro la Russia. Si tratta, nello specifico, di una rete protettiva leggera, pieghevole e resistente alle esplosioni che, appunto, dovrebbe proteggere i tank che trasportano munizioni sospese dai raid degli Uav. Del suo sviluppo se ne starebbe occupando la Dragon Shield Intelligent Equipment di Wuhu, nella provincia di Anhui. Il progetto cinese, a differenza di quello originale, includerebbe un meccanismo motorizzato di ripiegamento e apertura per consentire agli equipaggi dei carri armati di attivare il tettuccio quando necessario e di ritirarlo durante le operazioni di manovra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha copiato lo scudo ucraino": cosi la Cina blinda i suoi tank