Ha chiamato gli avvocati Paola Barale esce tutto e subito la sua reazione

Ci sono separazioni che si chiudono nel silenzio e altre che continuano a far parlare di sé anche dopo anni. Quella tra Gianni Sperti e Paola Barale appartiene alla seconda categoria: un legame finito ormai da molto tempo ma che, ciclicamente, torna al centro dell’attenzione pubblica. E questa volta a riaccendere i riflettori è stata una confessione fatta dall’opinionista di “Uomini e donne” nello studio di “Verissimo”, dove ha affrontato apertamente, e con un inedito tono di sincerità, il tema del tradimento e del rapporto con la sua ex moglie. L’ex ballerino, ospite di Silvia Toffanin, ha infatti confermato quanto era stato già accennato anni fa da Raz Degan, compagno successivo della Barale, lasciando intendere che la relazione tra i due sarebbe iniziata quando il matrimonio con lui non era ancora ufficialmente concluso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it