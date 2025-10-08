Ha buttato fango su Yara Gambirasio spettacolo orribile È andato oltre ogni limite anche quello del ridicolo | l’avvocato di Massimo Bossetti risponde al legale di Andrea Sempio

È“Lo avrei difeso facendogli dire: ‘ Io, Massimo Bossetti, sono l’amante di Yara Gambirasio. Condannatemi per violenza sessuale con minore, ma non per omicidio”. A dirlo è Massimo Lovati, uno degli avvocati di Andrea Sempio dalla riapertura del caso Garlasco, che al programma “ Falsissimo ” di Fabrizio Corona si è espresso così su un altro delitto molto noto al grande pubblico: l’omicidio di Yara Gambirasio, l’allora 13enne di Brembate di Sopra uccisa nel 2010. Il legale è intervenuto nella trasmissione dell’ex Re dei Paparazzi per approfondire gli ultimi sviluppi sul delitto di Chiara Poggi, un caso in cui Lovati rappresenta l’unico sospettato, Andrea Sempio, nelle nuove indagini svolte dalla Procura pavese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha buttato fango su Yara Gambirasio, spettacolo orribile. È andato oltre ogni limite, anche quello del ridicolo”: l’avvocato di Massimo Bossetti risponde al legale di Andrea Sempio

