Ha agevolato un pesante sfruttamento lavorativo Chiesto il commisariamento per Tod’s

La Procura di Milano ha chiesto l'amministrazione giudiziaria per Tod's Spa, il noto colosso del lusso guidato da Diego e Andrea Della Valle, con l'accusa di aver colposamente agevolato gravi forme di sfruttamento lavorativo nella propria filiera produttiva. La richiesta, firmata dal pm Paolo Storari, è contenuta in un ricorso alla Corte di Cassazione lungo 94 pagine. L'iniziativa della procura nasce all'interno di un'indagine più ampia che coinvolge il sistema degli opifici cinesi attivi nel milanese, già più volte finiti nel mirino delle autorità per violazioni in materia di lavoro. Secondo l'accusa, Tod's si sarebbe affidata a un'impresa appaltatrice, che a sua volta avrebbe subappaltato il lavoro a laboratori clandestini gestiti da imprenditori cinesi.

