Guido Crosetto operato al colon | intervento riuscito il ministro è in buone condizioni
Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico al colon presso l’ospedale Fatebenefratelli di Roma. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre polipi (neoplasie) e, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, il ministro “è in buone condizioni”. Si attende ora l’esito dell’esame istologico. . La notizia ha immediatamente suscitato una lunga serie di messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione dal mondo politico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
