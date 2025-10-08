Guido Crosetto operato a Roma
Questa mattina 8 ottobre il ministro della Difesa Guido Crosetto si è sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale Fatebenefratelli a Roma. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato – riferisce il ministero della Difesa – l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Crosetto operato a Roma: asportate tre neoplasie al colon. “È in buone condizioni” - L’intervento chirurgico è stato effettuato questa mattina all’Ospedale Fatebenefratelli. quotidiano.net scrive
Il ministro Crosetto operato al Fatebenefratelli. Meloni: "Forza Guido" - Il ministro della Difesa è stato sottoposto all’asportazione di tre neoplasie. Secondo ilfoglio.it