Guido Crosetto operato a Roma

Questa mattina 8 ottobre il ministro della Difesa Guido Crosetto si è sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale Fatebenefratelli a Roma. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato – riferisce il ministero della Difesa – l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

