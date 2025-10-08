GUIDA TV 8 OTTOBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI OCCHI DI GATTO
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Il Commissario Montalbano 12 R Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:20 Occhi di Gatto 1ªTv Ça c'est Paris! Questa è Parigi Serie Tv Serie Tv Rai3 21:20 00:00 Chi l'ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Rubrica Rete 4 21:35 00:55 Realpolitik Text to Kill Talk Show Film Canale 5 21:40 00:25 Io Canto Family Tg5 Talent Notiziario Italia 1 21:25 23:45 3 Days to Kill The Doorman Film Film La7 21:15 22:40 Lezioni di Mafie Barbero Risponde Talk Show Talk Show Tv8 21:35 22:55 4 Ristoranti 1ªTv 4 Ristoranti R Talent Talent Nove 21:30 23:25 Circo Massimo new Circo Massimo R Talk Show Talk Show
