Guida pratica alla frangia più desiderata di sempre

Amica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono dettagli di bellezza che concorrono a cambiare i lineamenti del viso, altri invece che, con il loro fascino, riescono addirittura a caratterizzare un’epoca. Come la frangia più desiderata di sempre. La curtain bangs, la frangia a tendina, appartiene a entrambe le categorie. Apre il viso con due ciuffi (“tende”) leggere, che addolciscono i lineamenti. È molto diversa dalla frangia classica, perché appare meno rigorosa. Nata negli Anni 70 e resa iconica da personalità celebri come Brigitte Bardot e Jane Birkin, oggi torna a essere protagonista di acconciature sperimentate dalle star e nei video tutorial beauty su TikTok. 🔗 Leggi su Amica.it

