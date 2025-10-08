Ci sono dettagli di bellezza che concorrono a cambiare i lineamenti del viso, altri invece che, con il loro fascino, riescono addirittura a caratterizzare un’epoca. Come la frangia più desiderata di sempre. La curtain bangs, la frangia a tendina, appartiene a entrambe le categorie. Apre il viso con due ciuffi (“tende”) leggere, che addolciscono i lineamenti. È molto diversa dalla frangia classica, perché appare meno rigorosa. Nata negli Anni 70 e resa iconica da personalità celebri come Brigitte Bardot e Jane Birkin, oggi torna a essere protagonista di acconciature sperimentate dalle star e nei video tutorial beauty su TikTok. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Guida pratica alla frangia più desiderata di sempre