Il franchise di Digimon rappresenta una delle più longeve e sperimentali serie nel panorama dell’animazione giapponese, distinguendosi per la sua evoluzione continua e la capacità di reinventarsi nel tempo. Nato come un semplice gioco di animali virtuali, il marchio si è ampliato fino a diventare un vero e proprio universo multimediale che comprende anime, film, videogiochi e merchandise. Diversamente da Pokémon, che ha mantenuto un tono più leggero rivolto ai bambini, Digimon ha spesso affrontato tematiche più profonde, quali l’identità, la tecnologia e le emozioni, attirando anche un pubblico adulto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Guida completa ai film e alle serie di digimon: ordine di visione e consigli