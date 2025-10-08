La forma delle giornate può essere non solo ridotta in dati, ma anche espansa dai dati riacquistando così a posteriori un valore inedito, una forma totalmente nuova. Basta anche solo osservarne dall’alto – o meglio dal futuro – l’intreccio che ha preso forma passo dopo passo, giorno dopo giorno accumulando movimenti, speranze, intenzioni e oggetti. Un movimento e un accumulo dagli esiti imprevisti eppure capace di generare un significato nuovo quanto incredibilmente sorprendente. Cuore dell’ultimo libro di Ugo Coppari – docente e fondatore della scuola Studio Pensierini, dove insegna italiano per stranieri – è il futuro visto al presente attraverso i movimenti del passato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Guida all’installazione di un futuro me