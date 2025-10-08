Guerreiro Juventus intrigo di mercato col Bayern Monaco! La chiave decisiva per sbloccare l’affare può essere questo bianconero | tutti gli aggiornamenti
Guerreiro Juventus, intrigo di mercato col Bayern Monaco per arrivare all’esterno portoghese: le ultime novità. Un intrigo di mercato, un asse che potrebbe infiammarsi a gennaio tra Torino e Monaco di Baviera. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, il calciomercato Juventus avrebbe messo gli occhi su Raphaël Guerreiro, esterno sinistro del Bayern Monaco, ma l’operazione potrebbe essere legata a doppio filo al futuro di Dusan Vlahovic. Intervenuto sul suo canale YouTube, Balzarini ha analizzato la voce che “rimbalza dalla Germania”. La Juve sarebbe interessata a Guerreiro, terzino portoghese classe 1993, che gioca poco nel Bayern e ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: guerreiro - juventus
Calciomercato Juventus: occasione Guerreiro a gennaio da Bayern. Che pensa a Vlahovic
Calciomercato Juventus: occasione Guerreiro a gennaio dal Bayern. Che pensa a Vlahovic
#Calciomercato #Juventus: assalto a #Guerreiro, profilo e quanto costa #CalciomercatoJuventus - X Vai su X
Chi è Raphael Guerreiro, il terzino del Bayern Monaco finito nel mirino della Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Juve: idea Guerreiro per la fascia mancina - La Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato sarebbe alla ricerca di un esterno mancino che possa dare qualità e quantità alle fasce laterali fondamentali per il 3- it.blastingnews.com scrive
Juventus: emergenza esterni, occhi su Guerreiro del Bayern - Calciomercato Juventus: emergenza esterni, occhi su Guerreiro del Bayern Juventus, priorità sulle fasce: Tudor punta su Guerreiro per gennaio. Come scrive tuttojuve.com