Guerreiro Juventus, intrigo di mercato col Bayern Monaco per arrivare all’esterno portoghese: le ultime novità. Un intrigo di mercato, un asse che potrebbe infiammarsi a gennaio tra Torino e Monaco di Baviera. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, il calciomercato Juventus avrebbe messo gli occhi su Raphaël Guerreiro, esterno sinistro del Bayern Monaco, ma l’operazione potrebbe essere legata a doppio filo al futuro di Dusan Vlahovic. Intervenuto sul suo canale YouTube, Balzarini ha analizzato la voce che “rimbalza dalla Germania”. La Juve sarebbe interessata a Guerreiro, terzino portoghese classe 1993, che gioca poco nel Bayern e ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guerreiro Juventus, intrigo di mercato col Bayern Monaco! La chiave decisiva per sbloccare l’affare può essere questo bianconero: tutti gli aggiornamenti