Guerreiro Juve la tentazione è sempre più forte! Il portoghese è ai margini può lasciare il Bayern Monaco già a gennaio | le ultimissime

Juventusnews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guerreiro Juve, l’esterno del Bayern è il prescelto: in scadenza nel 2026, potrebbe arrivare a un prezzo di saldo. E occhio all’intreccio con Vlahovic. Il calciomercato Juve  ha individuato il suo obiettivo numero uno per rinforzare la corsia sinistra a gennaio. Con  Filip Kostic  ormai fuori dal progetto, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un’alternativa di qualità a  Andrea Cambiaso, e il nome in cima alla lista, come riportato da  Tuttosport, è quello di  Raphaël Guerreiro. Un’occasione di mercato che si fa, di settimana in settimana, sempre più concreta. Guerreiro Juve: l’identikit del colpo invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

