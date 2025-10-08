Guerreiro Juve la tentazione è sempre più forte! Il portoghese è ai margini può lasciare il Bayern Monaco già a gennaio | le ultimissime
Guerreiro Juve, l’esterno del Bayern è il prescelto: in scadenza nel 2026, potrebbe arrivare a un prezzo di saldo. E occhio all’intreccio con Vlahovic. Il calciomercato Juve ha individuato il suo obiettivo numero uno per rinforzare la corsia sinistra a gennaio. Con Filip Kostic ormai fuori dal progetto, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un’alternativa di qualità a Andrea Cambiaso, e il nome in cima alla lista, come riportato da Tuttosport, è quello di Raphaël Guerreiro. Un’occasione di mercato che si fa, di settimana in settimana, sempre più concreta. Guerreiro Juve: l’identikit del colpo invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
