Guerra ucraina l' attacco record dei droni in Russia che è rimasta sorpresa | colpita raffineria di petrolio a 2.000 km dal confine

L'Ucraina amplia il suo raggio di azione in Russia. Droni di Kiev a lungo raggio sembrano aver stabilito un nuovo record di autonomia di volo colpendo con successo una raffineria di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Guerra ucraina, l'attacco record dei droni in Russia (che è rimasta sorpresa): colpita raffineria di petrolio a 2.000 km dal confine

