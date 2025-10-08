Guerra ucraina l' attacco record dei droni in Russia che è rimasta sorpresa | colpita raffineria di petrolio a 2.000 km dal confine
L'Ucraina amplia il suo raggio di azione in Russia. Droni di Kiev a lungo raggio sembrano aver stabilito un nuovo record di autonomia di volo colpendo con successo una raffineria di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: guerra - ucraina
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio
Guerra #Ucraina, #Putin: Operazione giusta. Russia: Missili a Kiev seria escalation - X Vai su X
La crescente tensione internazionale – tra la guerra in Ucraina, i conflitti in Medio Oriente e le dichiarazioni contrastanti dei leader mondiali – riporta l’attenzione sulla possibilità che l’Italia possa ripristinare la leva militare. Anche se è sospesa dal 2005, in cas - facebook.com Vai su Facebook
Guerra ucraina, l'attacco record dei droni in Russia (che è rimasta sorpresa): colpita raffineria di petrolio a 2.000 km dal confine - Droni di Kiev a lungo raggio sembrano aver stabilito un nuovo record di autonomia di volo colpendo con successo una raffineria di petrolio ... Segnala msn.com
Guerra Ucraina, Putin: Operazione giusta. Russia: Missili a Kiev seria escalation. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Putin: Operazione giusta. Secondo tg24.sky.it