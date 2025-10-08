Guerra sulle Cardiochirurgie pediatriche | Si favorisce Palermo Taormina rischia di sparire

Palermotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella guerra sui numeri tra le due cardiochirurgie pediatriche della Sicilia c'è in ballo il futuro di una delle due: quella di Taormina. E l'incertezza si porta dietro non solo la rabbia delle famiglie dei piccoli pazienti che hanno chiesto l'intervento del ministro Orazio Schillaci, ma anche la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guerra - cardiochirurgie

guerra cardiochirurgie pediatriche favorisceCardiochirurgia pediatrica, M5S: "Nessuno tocchi Taormina" - Antonio De Luca (M5S) : “ Ecco i veri dati, a Taormina nel 2025 quasi il doppio degli interventi dichiarati dalla ... Lo riporta rtp.gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Cardiochirurgie Pediatriche Favorisce