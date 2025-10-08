Guerra sulle Cardiochirurgie pediatriche | Si favorisce Palermo Taormina rischia di sparire
Nella guerra sui numeri tra le due cardiochirurgie pediatriche della Sicilia c'è in ballo il futuro di una delle due: quella di Taormina. E l'incertezza si porta dietro non solo la rabbia delle famiglie dei piccoli pazienti che hanno chiesto l'intervento del ministro Orazio Schillaci, ma anche la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Oggi ricordiamo il Professor Achille Mario Dogliotti (Torino, 25 settembre 1897 – Torino, 2 giugno 1966), pioniere della cardiochirurgia italiana ? Nato a Torino nel 1897, figlio di medico, si arruolò volontario nella Grande Guerra e fu decorato per il suo cora - facebook.com Vai su Facebook
Cardiochirurgia pediatrica, M5S: "Nessuno tocchi Taormina" - Antonio De Luca (M5S) : “ Ecco i veri dati, a Taormina nel 2025 quasi il doppio degli interventi dichiarati dalla ... Lo riporta rtp.gazzettadelsud.it