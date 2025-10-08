Guadagna milioni rispetti chi lo paga L' ad della Serie A gela Rabiot

La decisione di disputare il match di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia, continua a far discutere. Tra i primi a esprimere forte perplessità c'è stato Adrien Rabiot, poi subito dopo non si è fatta attendere la risposta di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, che ha risposto con fermezza allo sfogo del centrocampista del Milan. Ma andiamo con ordine. In un'intervista rilasciata a "Le Figaro", Rabiot ha commentato duramente tale scelta: "È totalmente pazzesco. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, tutto questo è al di sopra di noi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'ad della Serie A gela Rabiot