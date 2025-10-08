Guadagna milioni rispetti chi lo paga L' ad della Serie A gela Rabiot
La decisione di disputare il match di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia, continua a far discutere. Tra i primi a esprimere forte perplessità c'è stato Adrien Rabiot, poi subito dopo non si è fatta attendere la risposta di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, che ha risposto con fermezza allo sfogo del centrocampista del Milan. Ma andiamo con ordine. In un'intervista rilasciata a "Le Figaro", Rabiot ha commentato duramente tale scelta: "È totalmente pazzesco. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, tutto questo è al di sopra di noi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: guadagna - milioni
Ceccon: “Non sono Sinner. Vince Wimbledon e guadagna 3 milioni e mezzo, io se va bene 15mila euro”
PS5: 80 milioni di unità vendute e Sony vende più giochi e guadagna di più
US Open 2025, montepremi record da 90 milioni di dollari: quanto guadagna il vincitore
De Siervo duro con Rabiot (che aveva criticato Milan-Como in Australia): «Si scorda che guadagna milioni» A margine dell'assemblea di lega: « Abbia rispetto dei soldi che guadagna e assecondi chi glieli dà. La Nfl e la Nba giocano diverse partite all'estero. - facebook.com Vai su Facebook
Rabiot contro Milan-Como, dalla Serie A la dura risposta: "Guadagna milioni, dovrebbe assecondare il suo datore di lavoro" - X Vai su X
"Guadagna milioni, rispetti chi lo paga". L'ad della Serie A gela Rabiot - Botta e risposta tra l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo e il centrocampista del Milan, che aveva commentato: "È folle fare così tanti km per far giocare una partita" ... Riporta ilgiornale.it
De Siervo contro Rabiot su Milan-Como in Australia: “Guadagna milioni, rispetti chi lo paga” - L'AD della Serie A censura le obiezioni del calciatore del Milan sull'opportunità di giocare all'estero il match di campionato ... fanpage.it scrive