Gruppo Lega Campania | a Livorno scritta ennesima pagina di odio e attacco alla democrazia

Il capogruppo Nappi condanna l’aggressione di Livorno: “Un atto vile contro la Lega e contro la democrazia”.. “Quanto accaduto oggi a Livorno con l’attacco premeditato a una iniziativa pacifica, libera, e di grande partecipazione, non ha niente a che fare con la contestazione ma rappresenta l’ennesima pagina di odio non solo contro la Lega ma contro i principi democratici. Questo è il risultato di una vergognosa campagna imbastita dalla sinistra e dai suoi rappresentanti che continuano ad aizzare teppisti di piazza. Solidarietà e vicinanza al nostro segretario Matteo Salvini, ai ministri e a tutto il popolo della Lega, bersaglio di un’azione vile e indegna “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it