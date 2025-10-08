Gruppo Hera effettua un' operazione da 55 milioni di euro e acquisisce il 3% di Ascopiave rispettando gli accordi che vanno avanti dal 2019

Hera diventa socio unico di Ascopiave, la società energetica offre servizi a 7,5 milioni di cittadini ed è tra le prime 40 aziende italiane per capitalizzazione Una partecipazione del 3%, ecco il valore che Ascopiave S.p.A., oggi 8 ottobre, ha ceduto a Hera S.p.A. detenuta in Hera Comm S.p.A.

