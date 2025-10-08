Gruppo Hera acquisisce il 3% di Ascopiave per 55 milioni di euro

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025

Hera diventa socio unico di Ascopiave, la società energetica offre servizi a 7,5 milioni di cittadini ed è tra le prime 40 aziende italiane per capitalizzazione Una partecipazione del 3%, ecco il valore che Ascopiave S.p.A., oggi 8 ottobre, ha ceduto a Hera S.p.A. detenuta in Hera Comm S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gruppo hera acquisisce il 3 di ascopiave per 55 milioni di euro

© Ilgiornaleditalia.it - Gruppo Hera acquisisce il 3% di Ascopiave per 55 milioni di euro

gruppo hera acquisisce 3Gruppo Hera socio unico di Hera Comm, acquisito il 3% di Ascopiave - Ascopiave ha ceduto a Hera la partecipazione del 3% detenuta in Hera Comm, acquisita nell’ambito della partnership con il Gruppo Hera perfezionata il 19 dicembre 2019. finanza.repubblica.it scrive

Il gruppo Hera acquisisce Gerotto Ear e sceglie Armando Testa per la comunicazione - Il Gruppo Hera consolida la propria leadership nei servizi ambientali e rafforza la sua identità sul piano della comunicazione. Scrive milanofinanza.it

