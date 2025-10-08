Grosseto | il laboratorio di restauro apre ai visitatori per ammirare i Bronzi di San Casciano

GROSSETO – Da ottobre, appassionati di archeologia e curiosi avranno l’opportunità di scoprire cosa avviene prima che un reperto venga esposto in museo. La Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo promuove le aperture straordinarie del laboratorio di restauro archeologico di Grosseto, offrendo uno sguardo diretto sul lavoro che restituisce vita a ceramiche, bronzi, affreschi, mosaici e materiali recuperati dal mare e dal territorio. Il laboratorio, punto di riferimento nazionale per il restauro, accoglie ogni anno preziosi reperti e li affida a professionisti altamente specializzati, che operano con tecniche avanzate e competenze multidisciplinari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

