Greg il clochard trovato morto a viale Trastevere L' arrivo a Roma e la vita in strada

Un viaggio partito da lontano. Dalla Polonia, passando per la Francia, fino a giungere a Roma. Una vita complicata, segnata dalla piaga dell'alcolismo e da una lotta quotidiana contro i propri fantasmi. Questa è la storia di Grzegorz Pienkowski, che tutti chiamavano Greg, il 42enne polacco senza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

