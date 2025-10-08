Green Jim il grande inganno | il crollo dell' imprenditore Claudio D' Alessio tra palestre fantasma debiti e guai giudiziari

Diversi investitori avrebbero versato decine di migliaia di euro, ma ad oggi, nessuna palestra è stata costruita, né esiste un piano operativo concreto. Le comunicazioni si riducono a messaggi WhatsApp pieni di scuse, rinvii e promesse sistematicamente disattese Una start-up presentata come i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Green Jim, il grande inganno: il crollo dell'imprenditore Claudio D'Alessio tra palestre fantasma, debiti e guai giudiziari

