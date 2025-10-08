Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della visita al nuovo Museo del Calcio di Coverciano (Firenze). Le parole di Gravina. « Sono particolarmente orgoglioso di prendere parte a questo evento. Il museo del calcio, del nostro calcio, è un luogo fisico e per questo devo ringraziare Matteo Marani e la sua fisicità è particolarmente abbellita e ristrutturata, oltre che ammodernata». «Prima ricordavamo con qualche amico la struttura di qualche anno fa, dell’entusiasmo che ha accompagnato l’evoluzione del museo. Per questo ringrazio Matteo per l’impegno e la dedizione per migliorarlo continuamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gravina al Museo del calcio di Coverciano: «la memoria non è nostalgia ma responsabilità»