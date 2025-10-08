Gravina al Museo del calcio di Coverciano | la memoria non è nostalgia ma responsabilità
Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della visita al nuovo Museo del Calcio di Coverciano (Firenze). Le parole di Gravina. « Sono particolarmente orgoglioso di prendere parte a questo evento. Il museo del calcio, del nostro calcio, è un luogo fisico e per questo devo ringraziare Matteo Marani e la sua fisicità è particolarmente abbellita e ristrutturata, oltre che ammodernata». «Prima ricordavamo con qualche amico la struttura di qualche anno fa, dell’entusiasmo che ha accompagnato l’evoluzione del museo. Per questo ringrazio Matteo per l’impegno e la dedizione per migliorarlo continuamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: gravina - museo
La Casa Museo della Cola Cola, si congratula con l'atleta barese Stefano Papagno, per aver vinto il 10° torneo Open "San Michele Arcangelo" - Gravina in Puglia. Come premi sono stati realizzati i cola cola, simbolo di buon auspicio e un futuro vincente! #mus - facebook.com Vai su Facebook
Gravina: "Maglia dell'Italia è storia, non nostalgia. Responsabilità con Buffon e Gattuso" - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato direttamente dal nuovo Museo del Calcio di Coverciano, ristrutturato tra nuovo ingresso, corte e. tuttomercatoweb.com scrive
Italia, Gattuso e il siparietto a Coverciano: "Devo andare in Calabria, mamma non fa passare nessuno..." - Presente all'evento anche il capitano Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità, vogliamo scrivere pagine di storia" ... Da corrieredellosport.it