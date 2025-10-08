Gravina al Museo del calcio di Coverciano | la memoria non è nostalgia ma responsabilità

Ilnapolista.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Figc  Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della visita al nuovo Museo del Calcio di Coverciano (Firenze). Le parole di Gravina. « Sono particolarmente orgoglioso di prendere parte a questo evento. Il museo del calcio, del nostro calcio, è un luogo fisico e per questo devo ringraziare Matteo Marani e la sua fisicità è particolarmente abbellita e ristrutturata, oltre che ammodernata». «Prima ricordavamo con qualche amico la struttura di qualche anno fa, dell’entusiasmo che ha accompagnato l’evoluzione del museo. Per questo ringrazio Matteo per l’impegno e la dedizione per migliorarlo continuamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

gravina al museo del calcio di coverciano la memoria non 232 nostalgia ma responsabilit224

© Ilnapolista.it - Gravina al Museo del calcio di Coverciano: «la memoria non è nostalgia ma responsabilità»

In questa notizia si parla di: gravina - museo

gravina museo calcio covercianoGravina: "Maglia dell'Italia è storia, non nostalgia. Responsabilità con Buffon e Gattuso" - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato direttamente dal nuovo Museo del Calcio di Coverciano, ristrutturato tra nuovo ingresso, corte e. tuttomercatoweb.com scrive

gravina museo calcio covercianoItalia, Gattuso e il siparietto a Coverciano: "Devo andare in Calabria, mamma non fa passare nessuno..." - Presente all'evento anche il capitano Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità, vogliamo scrivere pagine di storia" ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Gravina Museo Calcio Coverciano