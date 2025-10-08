Gravellona | a ottobre torna la Sagra del cioccolato

Novaratoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre a Gravellona Toce torna la Sagra del cioccolato. L'appuntamento è dalle 10,30 alle 18 in località Paesello, con mercatini, musica ed eventi dedicati a grandi e più piccoli.Un'edizione speciale quella di quest'anno, interamente dedicata ai ragazzi e alle famiglie, con tanti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

