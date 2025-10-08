Grave incendio all’Ospedale San Giovanni Bosco | fiamme al secondo piano Reparti inagibili

Paura nella notte all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove un incendio si è sviluppato al secondo piano della struttura, all’interno dell’area dell’Extra Utic. Le fiamme, rapidamente estese, hanno invaso i locali e sono diventate visibili anche dall’esterno dell’edificio, destando allarme tra residenti e personale sanitario. Grave incendio all’Ospedale San Giovanni Bosco: fiamme al secondo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

