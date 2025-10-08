Grave incendio all’Ospedale San Giovanni Bosco | fiamme al secondo piano Reparti inagibili
Paura nella notte all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove un incendio si è sviluppato al secondo piano della struttura, all’interno dell’area dell’Extra Utic. Le fiamme, rapidamente estese, hanno invaso i locali e sono diventate visibili anche dall’esterno dell’edificio, destando allarme tra residenti e personale sanitario. Grave incendio all’Ospedale San Giovanni Bosco: fiamme al secondo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Incendio distrugge un box ad Agnadello. Grave un 25enne che ha cercato di tirare fuori delle bombole di gas
Grave incendio nel perugino, in azione l'elicottero Eriksson spegni-fiamme. Incidente stradale: in fuga dalle auto
Incendio in una casa di Suzzara, un anziano salvato dalle fiamme: è grave
Grave incendio alla casa del popolo di Abbadia, una frazione di Montepulciano (Siena). Il fuoco ha colpito la casa del popolo e la sede del Partito democratico. E' andato tutto distrutto
