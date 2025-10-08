Grave cedimento del manto stradale davanti alla mia abitazione ma il Comune non interviene

Salve Foggiatoday, sono Luciano Pompa e mi rivolgo al vostro giornale per portare all’attenzione pubblica una situazione ormai insostenibile che riguarda il dissesto stradale a Castelluccio Valmaggiore segnalata più volte al Comune senza ricevere alcuna risposta o intervento concreto.Da alcuni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

