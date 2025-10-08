Gratteri chiude le sue Lezioni di Mafie con Camorra Social Club

Il procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri, torna questa sera, mercoledì 8 ottobre, con il quarto e ultimo appuntamento di Lezioni di Mafie, in onda in prima serata su La7 con la partecipazione di Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio. Anticipazioni dell’8ottobre 2025. Camorra Social Club è il titolo scelto per il racconto, che parte dai vicoli di Napoli e arriva fino ai giovani detenuti del carcere minorile di Nisida, approfondendo le moderne modalità di sviluppo della criminalità organizzata ed esplorando l’organizzazione che, prima di tutte, ha intuito il potenziale delle nuove tecnologie, utilizzando i social network per promuoversi e cercare consenso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Gratteri chiude le sue Lezioni di Mafie con Camorra Social Club

