Gratteri anticipazioni ultima puntata di Lezioni di Mafie | Camorra Social Club
Ultimo appuntamento per Lezioni di Mafie: Nicola Gratteri, Procuratore Capo di Napoli, torna mercoledì 8 ottobre 2025 in prima serata su La7 con “Camorra Social Club”, un viaggio che parte dai vicoli di Napoli e arriva fino al carcere minorile di Nisida. Al suo fianco Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio per illuminare come la criminalità organizzata campana si sia evoluta nell’era digitale, sfruttando social network e nuove tecnologie per promuoversi, reclutare e cercare consenso. Indice. Lezioni Di Mafie – Anticipazioni dell’8 ottobre 2025: “Camorra Social Club”. Dal territorio al web: il nuovo ecosistema criminale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
