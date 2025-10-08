Grano duro prezzi crollati Coldiretti suona l’allarme | Viene coltivato in perdita
C’era anche una delegazione forlivese – guidata da Massimiliano Bernabini e Alessandro Corsini, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Forlì-Cesena – alla grande manifestazione di Bari, la scorsa settimana, per la salvaguardia del grano duro italiano. Già, perché la nostra provincia può contare "su almeno 1.500 ettari di suoli agricoli coltivati a grano duro – dichiara Alessandro Corsini –. I nostri produttori cerealicoli, dunque, soffrono degli stessi problemi che affliggono i coltivatori del Mezzogiorno, noto ai più come ‘granaio d’Italia’". Disastro olio in Romagna: il raccolto delle olive è a rischio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
