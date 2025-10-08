Grande partecipazione al convegno del PD al MAV di Ercolano

Tempo di lettura: 3 minuti Una gremita presenza all'auditorium del Museo Archeologico Virtuale (MAV) di Ercolano per il convegno-dibattito "Verso le Elezioni Regionali della Campania", promosso dal Partito Democratico. Un incontro denso di contenuti e di emozioni, che ha visto la partecipazione di iscritti, simpatizzanti e cittadini provenienti da tutta l'area vesuviana per ascoltare il confronto tra i rappresentanti del partito in vista della prossima tornata elettorale. Tra i momenti più attesi, l'intervento di Antonio Liberti che ha confermato, l'annuncio, fatto precedentemente dal Segretario del Circolo locale, Antonello Cozzolino, della sua candidatura alle Elezioni Regionali della Campania con il Partito Democratico.

