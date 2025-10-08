grande fratello torna il lungo daytime su italia 1

Grande Fratello tenta di accendere l’attenzione su un’edizione partita sottotono e una casa che, da più spiata d’Italia, sembra abbia ancora ben poco da dire. Dopo una settimana di reclusione, l’appeal dei concorrenti è piuttosto basso e così da oggi torna in TV il lungo daytime come ai vecchi tempi. Il GF fa slittare Sport Mediaset alle 13.40. Su Italia 1, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì tra Studio Aperto e Sport Mediaset si allunga a circa 40 minuti (fino a ieri ne durava 10), dalle 13 alle 13.40, posticipando la partenza del TG sportivo e di conseguenza del pomeriggio della rete, con I Simpson alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

