Grande Fratello scatta un battibecco tra donne | l‘accaduto

Grande Fratello, scatta battibecco tra donne: ecco cos’è accaduto nella Casa. Francesca sbrocca. Al Grande Fratello sono scattati i primi scontri tra le donne nella Casa. L’armonia dura poco, tensione e strategie già in atto? Neanche una settimana e nella Casa del Grande Fratello è già scoppiata la prima tempesta. Quello che sembrava un gruppo affiatato di donne pronte a sostenersi a vicenda si è rapidamente trasformato in un campo di battaglia emotivo, tra malintesi, gelosie e prime strategie di gioco. La convivenza, si sa, è il vero banco di prova del reality. E stavolta, a innescare la miccia, sono bastate un paio di battute di troppo e qualche sguardo di sfida durante la divisione dei compiti domestici. 🔗 Leggi su 361magazine.com

