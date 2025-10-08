Grande Fratello Rasha Youne non risparmia Grazia | Aggressiva ma è solo fumo e niente arrosto

Rasha Youne dal tugurio del Grande Fratello non le manda a dire: sulle reazioni di Grazia dice che la sua aggressività potrebbe nascondere ignoranza o fragilità. Nel Tugurio del Grande Fratello l'atmosfera si fa sempre più vivace. Dopo la puntata di lunedì 6 ottobre, il gruppo di nuovi concorrenti ha fatto il suo ingresso ufficiale nella Casa più spiata d'Italia, portando nuove dinamiche e inevitabili prime impressioni. Tra loro spicca Rasha Youne, 32 anni, estetista di origini giordane ma cresciuta in Italia fin da bambina che ha commentato il comportamento di Grazia Kendi. I dubbi sugli sfoghi di Grazia Rasha, che oggi vive a Roma nel quartiere Prati, non ha perso tempo a far parlare di sé. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

