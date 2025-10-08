Grande Fratello Rasha Youne non risparmia Grazia | Aggressiva ma è solo fumo e niente arrosto
Rasha Youne dal tugurio del Grande Fratello non le manda a dire: sulle reazioni di Grazia dice che la sua aggressività potrebbe nascondere ignoranza o fragilità. Nel Tugurio del Grande Fratello l'atmosfera si fa sempre più vivace. Dopo la puntata di lunedì 6 ottobre, il gruppo di nuovi concorrenti ha fatto il suo ingresso ufficiale nella Casa più spiata d'Italia, portando nuove dinamiche e inevitabili prime impressioni. Tra loro spicca Rasha Youne, 32 anni, estetista di origini giordane ma cresciuta in Italia fin da bambina che ha commentato il comportamento di Grazia Kendi. I dubbi sugli sfoghi di Grazia Rasha, che oggi vive a Roma nel quartiere Prati, non ha perso tempo a far parlare di sé. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
#GrandeFratello dump: puntata 2 - facebook.com Vai su Facebook
Dal 1°gennaio il Grande fratello fiscale Ue https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/dal-1gennaio-grande-fratello-fiscale-ue-AHzRbH3C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1759882981… - X Vai su X
Rasha Younes e il fidanzato ideale al Grande Fratello 2025/ “Voglio una persona che sia all’altezza del mio…” - Rasha Younes, durante le prime ore nel tugurio del Grande Fratello, svela le caratteristiche che deve avere il suo fidanzato ideale. Secondo ilsussidiario.net
Grande Fratello, Rasha Youne non risparmia Grazia: “Aggressiva ma è solo fumo e niente arrosto” - Rasha Youne dal tugurio del Grande Fratello non le manda a dire: sulle reazioni di Grazia dice che la sua aggressività potrebbe nascondere ignoranza o fragilità. movieplayer.it scrive