Grande Fratello Katia Pedrotti parla di Ascanio Pacelli | Dopo 20 anni quando lo guardo mi emoziono ancora

Comingsoon.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Katia Pedrotti, ex concorrente del Grande Fratello ha ripercorso i vent’anni d’amore vissuti accanto a suo marito Ascanio Pacelli, un amore nato proprio nella Casa più spiata d'Italia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

