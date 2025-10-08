Simona Ventura al timone del nuovo “Grande Fratello”: il daytime cambia orario e raddoppia. Simona Ventura è la nuova conduttrice del Grande Fratello. Il reality più longevo della televisione italiana cambia volto e riparte da lei, simbolo di energia, ironia e coraggio. Una scelta che promette di segnare una svolta importante: dopo anni di edizioni “miste”, tra vip e nip, il programma torna alle sue origini, puntando su storie vere, emozioni autentiche e protagonisti non famosi. Leggi anche Sonia Bruganelli e l’annuncio a sorpresa: “Dentro c’è la mia vita” Stando a quanto riporta Blogtvitaliana il daytime del reality show si allunga e si raddoppia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello: il daytime cambia orario e raddoppia